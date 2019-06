Consiglio comunale Milano: ok nella notte a delibera su tariffe Atm

- La scorsa notte il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulle nuove tariffe di trasporto pubblico in città. Trentatrè i consiglieri che hanno partecipato al voto, 27 dei quali favorevoli (Partito democratico, Milano Progressista e lista civica “Beppe Sala sindaco”) e 6 i contrari (Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Manfredi Palmeri di “Io corro per Milano” e Basilio Rizzo di Milano in Comune). La Lega, invece, ha scelto di lasciare l’Aula al momento del voto. La delibera, che si basa sul nuovo sistema tariffario integrato (Stibm) dell’Agenzia di Bacino, stabilisce i prezzi e le scontistiche di biglietti e abbonamenti, che entreranno in vigore a partire dal 15 luglio, data in cui scatterà anche l’aumento a 2 euro del ticket singolo urbano. Sul fronte abbonamenti, l’annuale resterà invariato (330 euro annui la tariffa ordinaria per adulti). Il prezzo è bloccato per almeno tre anni, come richiesto da un emendamento del centrodestra. La delibera introduce anche la possibilità di rateizzare il pagamento in rate mensili senza oneri aggiuntivi di prezzo. Facilitazioni poi per i giovani: innanzitutto la gratuità dell’intero servizio di trasporti per i bambini fino ai 14 anni e l’estensione degli sconti dedicati ai ragazzi (mensile a 22 e annuale a 200 euro, esattamente come oggi) fino ai 27 anni (ora il limite è fissato a 26) o fino ai 30 per le persone con Isee sotto i 28mila euro. (segue) (Rem)