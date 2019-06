Consiglio comunale Milano: ok nella notte a delibera su tariffe Atm (2)

- Novità anche per gli anziani: il requisito anagrafico per poter sottoscrivere l’abbonamento senior sarà per tutti, uomini e donne, 65 anni e per i pensionati 60 (oggi è 60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Chi sceglierà di sottoscrivere l’abbonamento off peak, poi, potrà viaggiare sui mezzi di superficie fin dall’inizio del servizio e in metropolitana a partire dalle 9.30 dal lunedì al venerdì. In festivi e prefestivi, invece - come richiesto da un emendamento di Basilio Rizzo, approvato ieri - verranno meno i limiti orari. La delibera introduce poi agevolazioni per i meno abbienti, ulteriormente ampliate da emendamenti proposti dalla maggioranza: le persone con Isee inferiore ai 6mila euro, i disoccupati da almeno 24 mesi con Isee inferiore ai 16.954,95 euro e i detenuti in permesso per motivi di lavoro, studio o volontariato potranno sottoscrivere l'annuale a 50 euro. Aumentano i prezzi del biglietto singolo (da 1,5 a 2 euro), del giornaliero (da 4,50 a 7 euro), del settimanale (da 11,30 a 17 euro), del mensile (da 35 a 39 euro) e del carnet 10 corse (da 13,80 a 18 euro), che dall’anno prossimo, però, sarà valido anche per più persone contemporaneamente (il cosiddetto “carnet comitiva”). Il biglietto singolo sarà valido 90 minuti anche in metropolitana (si potrà quindi effettuare la timbratura multipla) e in tutti i comuni di prima fascia (andare a Rho Fiera o ad Assago costerà 2 euro, contro i 2,5 attuali). (segue) (Rem)