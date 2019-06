Consiglio comunale Milano: ok nella notte a delibera su tariffe Atm (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emendamenti della maggioranza hanno introdotto nella delibera ulteriori novità, che entreranno in vigore dal 2020: innanzitutto il biglietto “breve” (per numero di fermate o per durata) ottenuto dal Pd e la "Oyster card" su modello londinese voluta da Milano Progressista, che ha proposto anche l’abbonamento pluriennale, con uno sconto di almeno il 10 per cento sul prezzo dell’annuale. Altre novità sono la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale per gli animali d’affezione proposta dalla Lega, quella per le insegnanti che accompagnano i loro studenti in gita voluta dal Movimento 5 Stelle e le agevolazioni sull’abbonamento annuale per gli ex componenti delle forze dell’ordine ottenuta da Forza Italia. Nella prossima seduta del Consiglio, invece, sarà discusso e votato l'ordine del giorno della Lega che chiede che almeno il 10 per cento (4,3 milioni) degli introiti generati dall’aumento del costo del biglietto (calcolati in 43 milioni) vengano investiti nella sicurezza di dipendenti Atm e passeggeri e per il contrasto dell’evasione del ticket. (Rem)