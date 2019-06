Singapore: manifattura si prepara a prosecuzione guerra commerciale Usa-Cina

- L’economia di Singapore crescerà quest’anno al tasso più contenuto da un decennio a questa parte, e alcuni esperti predicono che la città-Stato si possa fermare a crescita zero nel 2020, per effetto del perdurante conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina e del conseguente crollo delle esportazioni. Diversi economisti sono convinti che la Banca centrale di Singapore opterà per un ulteriore allentamento della politica monetaria in occasione del prossimo incontro politico, fissato per il mese di ottobre, o addirittura prima, al di fuori del ciclo decisionale ordinario, se la Federal Reserve statunitense opererà un taglio dei tassi di interesse il mese prossimo. Nelle ultime settimane i media di Singapore hanno anche riportato indiscrezioni in merito a presunti incentivi governativi a sostegno della crescita; il settore manifatturiero dell’isola, però, guarda a tale prospettiva con scetticismo, ed ha intrapreso misure generalizzate di taglio dei costi, alla luce del calo dei fatturati del 20 per cento registrato lo scorso anno, e dello scenario pessimistico in vista del prossimo. (segue) (Fim)