Singapore: manifattura si prepara a prosecuzione guerra commerciale Usa-Cina (8)

- I capi di Stato e di governo dei 10 paesi Asean hanno tentato di rilanciare i colloqui con la Cina per l’adozione dell’accordo multilaterale di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), con l’obiettivo esplicito di chiudere i negoziati entro la fine del 2019. Il Rcep “aiuterà l’Asean a gestire il cambiamento e l’insicurezza nella regione, specie per quanto riguarda le tensioni commerciali tra i più importanti partner dell’Asean”, ha dichiarato ieri il premier thailandese Prayuth. Funzionari di diversi paesi dell’organizzazione hanno però ammesso che resta ancora da fare molto lavoro, dal momento che ad oggi appena il 30 o 40 per cento dell’agenda del Rcep è stata dibattuta e concordata dai paesi che dovrebbero aderirvi. Questioni di primo piano come la proprietà intellettuale, l’e-commerce e i servizi finanziari devono ancora essere discusse. (Fim)