Cina-Uganda: incontro fra presidenti Xi e Museveni per rafforzo partnership globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato ieri a Pechino il suo omologo dell'Uganda, Yoweri Museveni, ed entrambe le parti hanno concordato di continuare a lavorare per rafforzare il partenariato di cooperazione globale tra i rispettivi paesi. Lo riferisce la stampa cinese. "I legami tra Cina e Uganda sono al loro meglio nella storia, poiché la reciproca fiducia politica è stata continuamente rafforzata, la cooperazione pragmatica ha prodotto risultati fruttuosi e le due parti mantengono una stretta collaborazione negli affari internazionali e regionali", ha affermato Xi. Il presidente cinese ha inoltre detto che la Cina è disposta a collaborare con l'Uganda per promuovere i legami nel processo di realizzazione congiunta della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e l'attuazione dei risultati del Forum sul vertice di Pechino per la cooperazione Cina-Africa (Focac). (segue) (Cip)