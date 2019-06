Cina-Uganda: incontro fra presidenti Xi e Museveni per rafforzo partnership globale (2)

- Xi ha detto che la Cina è pronta a rafforzare gli scambi con l'Uganda sull'esperienza della governance e ad approfondire la cooperazione in settori quali la costruzione di infrastrutture, il commercio, l'energia, l'agricoltura, la prevenzione e il controllo delle epidemie, le risorse umane, i parchi industriali e il turismo. "Le imprese cinesi sono incoraggiate a investire in Uganda in conformità con i principi orientati al mercato. La parte cinese apprezza il ruolo positivo svolto dall'Uganda nel mantenere la pace e la stabilità regionali e sostiene gli sforzi dell'Uganda per salvaguardare la sua sicurezza", ha affermato Xi. (segue) (Cip)