Cina-Uganda: incontro fra presidenti Xi e Museveni per rafforzo partnership globale (3)

- Il presidente cinese ha invitato le due parti a opporsi in modo congiunto e chiaro al protezionismo e all'unilateralismo, salvaguardando l'ordine internazionale con le Nazioni Unite al centro, e impegnandosi a costruire un nuovo tipo di relazioni internazionali e a promuovere una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. "L'Uganda guarda al partenariato cooperativo globale come un'opportunità per approfondire la cooperazione con la Cina", ha detto Museveni, esprimendo la volontà di apprendere dall'esperienza del partito comunista cinese sulla governance dello Stato. Museveni ha aggiunto che l'unilateralismo è molto pericoloso e che i due paesi dovrebbero rafforzare la comunicazione e il coordinamento negli affari multilaterali come quelli nell'ambito delle Nazioni Unite. (Cip)