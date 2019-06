Imprese: serie smartphone Huawei Mate20 X ha ricevuto prima licenza 5G in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della guerra commerciale Cina-Usa, Huawei Technologies ha ridimensionato o cancellato una serie di ordini a fornitori chiave per componenti destinati ai suoi smartphone o a sistemi per le telecomunicazioni, dopo l'inserimento dell'azienda cinese nella lista nera delle esportazioni del dipartimento del Commercio Usa. Lo hanno riferito al quotidiano "Nikkei" fonti a conoscenza della questione. Gli effetti del ridimensionamento degli ordini sulla catena di forniture cinese, già sotto stress a causa della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, si tradurrebbero in un taglio degli ordini complessivo del 30 per cento: un segnale che l'offensiva commerciale di Washington inizia a sortire gli effetti voluti sul colosso dell'elettronica per le telecomunicazioni cinese, e secondo produttore mondiale di smartphone. L'oggetto reale della contesta è la posizione di leadership globale di Huawei nelle reti 5G, con rivali come Ericcson e Nokia a stretto giro di boa, mentre rivali nel segmento dell'elettronica per il consumo come Samsung Electronics e Apple combattono per quote del mercato degli smartphone. (segue) (Cip)