Indonesia: Widodo pronto a concedere sgravi fiscali agli “unicorni” nazionali (2)

- “Incoraggeremo sempre la nascita di nuove startup e daremo loro maggiore spazio di crescita. L’economia indonesiana legata a Internet ha conseguito un fatturato stimato di 27 miliardi di dollari nel 2018: la più grande nel Sud-est asiatico, e un valore tre volte superiore a quello dell’intera economia di Singapore. I 4 unicorni indonesiani – Go-Jek, Traveloka, Tokopedia e Bukalapak – hanno aiutato l’economia indonesiana a crescere di oltre il 5 per cento annuo nell’arco dell’ultimo quinquennio. Widodo punta proprio sul settore digitale per trainare l’Indonesia tra le 10 maggiori economie del pianeta. Il presidente ha anticipato il piano di una “super-deduzione fiscale” già allo studio del ministero delle finanze, che avrà l’obiettivo esplicito di incoraggiare lo sviluppo delle risorse umane nel settore digitale e in industrie orientate all’export o dedicate alla produzione di merci alternative a quelle maggiormente importate dal paese. (segue) (Fim)