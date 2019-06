Penisola coreana: Seul continua a tentare ruolo di mediazione priva dell’arrivo di Trump (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, visiterà la Corea del Sud questo fine settimana, dopo uno scambio di lettere amichevoli tra lo stesso Trump e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. La conferma è giunta dalla Casa Bianca e dal portavoce del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Ko Min-jung. Il portavoce ha dichiarato che Moon e Trump terranno “discussioni approfondite su come lavorare assieme per giungere a una pace duratura” nella Penisola coreana. Poche ore prima, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha espresso l’auspicio che la lettera inviata da Trump a Kim possa gettare le basi per un rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione. (segue) (Git)