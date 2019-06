Aerospazio: Mitsubishi acquisisce unità aerei di Bombardier per 550 milioni di dollari

- Mitsubishi Heavy Industries acquisterà il programma di jet regionali dell’azienda canadese Bombardier per 550 milioni di dollari, che verranno versati in contanti. Le due aziende hanno dato l’annuncio dell’avvenuto accordo ieri. Mitsubishi spera che l’affare possa rilanciare il progetto del suo jet regionale Mrj, ed aiutarne l’affermazione sul mercato altamente competitivo dell’aviazione commerciale. L’acquisizione darà a Mitsubishi accesso immediato alla rete di hub manutentivi di Bombardier nel Nord America, regione che l’azienda giapponese ha scelto come obiettivo primario, oltre all’intero pacchetto del know how e dell’esperienza della compagnia canadese. (segue) (Git)