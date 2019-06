Aerospazio: Mitsubishi acquisisce unità aerei di Bombardier per 550 milioni di dollari (3)

- Mitsubishi Heavy Industries punta a iniettare uno stimolante al suo lungo e travagliato progetto di commercializzazione dell’aereo di linea regionale Mitsubishi Regional Jet (Mrj) tramite l’acquisizione del programma di jet regionali dell’azienda canadese Bombardier. La notizia delle trattative è circolata per la prima volta lo scorso 5 giugno. Ripetuti ritardi nello sviluppo e la mancanza di una rete di clienti consolidata ha posto in grave difficoltà il programma dell’Mrj; l’azienda giapponese spera che acquisire un attore consolidato nel settore dell’aeronautica civile a breve e medio raggio possa aiutare con la clientela e fornendo una serie di hub per la logistica e la manutenzione di livello globale. (Git)