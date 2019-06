Cina-Usa: Pechino spera che incontro Xi-Trump a G-20 aiuterà a risolvere le divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina spera che il prossimo incontro tra il presidente Xi Jinping e il suo omologo degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il 14mo G-20 a Osaka aiuterà entrambe le parti a risolvere le divergenze. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, durante una conferenza stampa. "Questo sarà un incontro molto importante, i leader si scambieranno idee su questioni fondamentali tra Cina e Stati Uniti", ha detto Geng, aggiungendo che Pechino è disposta a collaborare con Washington sulla base del rispetto reciproco per risolvere le controversie, auspicando che gli Stati Uniti facciano lo stesso. I due leader hanno concordato di tenere un colloquio a margine del vertice del G-20 a Osaka, in Giappone, durante la loro conversazione telefonica avvenuta il 18 giugno. Il G-20 si terrà il 28 e 29 giugno nella città giapponese di Osaka e Xi sarà in Giappone per partecipare all'incontro dal 27 al 29 giugno, su invito del primo ministro giapponese Shinzo Abe. (segue) (Cip)