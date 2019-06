Usa: Trump conferisce Medaglia d'onore a David Bellavia, primo veterano in vita a ricevere onorificenza

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conferito oggi, 25 giugno, la Medaglia d'onore del Congresso al sergente maggiore David Bellavia, divenuto il primo veterano vivente della guerra in Iraq a ricevere il riconoscimento. Trump ha elogiato il "coraggio eccezionale" di Bellavia durante quella che è stata una delle più sanguinose operazioni della guerra in Iraq. "L'America è benedetta con gli eroi e le persone straordinarie come il sergente maggiore Bellavia, il cui spirito intrepido e la risoluta determinazione hanno sconfitto i nostri nemici, protetto le nostre libertà e difeso la nostra grande bandiera americana", ha detto Trump. David Bellavia ha ricevuto la Medaglia d'onore per aver salvato la sua squadra e affrontato un edificio pieno di insorti iracheni durante la battaglia di Falluja, nel 2004. La Medaglia all'onore è il più alto riconoscimento al valor militare negli Stati Uniti. (segue) (Was)