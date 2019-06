Venezuela-Cuba: navi della marina militare russa pattugliano acque territoriali dell'Avana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi russe hanno raggiunto Cuba in un momento molto delicato. Appena lo scorso 21 giugno il governo degli Stati Uniti d'America aveva annunciato di stare valutando la possibilità di imporre ulteriori sanzioni per impedire la fornitura di petrolio dal Venezuela a Cuba. Secondo i media locali, il consigliere della sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, vuole sfruttare la leva del petrolio per colpire sia il governo venezuelano di Nicolas Maduro sia il governo cubano. Bolton sostiene che Cuba fornisca sostegno militare al Venezuela, e che in cambio ottenga petrolio a prezzi molto inferiori a quelli del mercato mondiale. La Russia dal canto suo sostiene i governi di Cuba e Venezuela, in aperto contrasto con la Casa Bianca. (segue) (Brb)