Aerospazio: Mitsubishi acquisirà unità jet regionale Bombardier per 550 milioni di dollari (2)

- Lo stabilimento di produzione di Crj a Mirabel, in Quebec, insieme alle circa 375 persone che lavorano lì, non è stato inserito nell'accordo. Il costruttore canadese continuerà a fornire componenti e ricambi fino a che l'arretrato delle vendite di 42 jet non sarà stato cancellato, intorno alla seconda metà del 2020. L'accordo arriva mentre Bombardier, compagnia canadese per i trasporti e produzione di treni e aerei, si trova nel bel mezzo di una massiccia revisione. La società sta vendendo asset in tutto il mondo e sta cercando di raccogliere fondi per concentrarsi sulle sue attività principali. (Res)