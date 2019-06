Brasile: Ibge, inflazione cala dello 0,66 per cento a giugno e si avvicina all'obiettivo fissato dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale nel paese e calcolato il giorno 15 di ciascun mese, ha già registrato un calo dello 0,66 a giugno 2019. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). L'indice ha rallentato rispetto ad aprile e maggio, quando la crescita era stata rispettivamente dello 0,72 e dello 0,35 per cento. L'indicatore cumulativo dell'anno in corso, passa così dal 2,27 per cento all'1,61, mentre l'indicatore cumulativo degli ultimi 12 mesi passa dal 4,93 al 4,33 per cento, poco al di sopra del centro dell'obiettivo del 4,25 per cento fissato dal governo che per il 2019. (segue) (Brb)