Brasile: Ibge, inflazione cala dello 0,66 per cento a giugno e si avvicina all'obiettivo fissato dal governo (2)

- A spingere verso il basso l'inflazione è stato il calo dei prezzi dei prodotti alimentari: -64 per cento. In particolare hanno registrato una diminuzione i fagioli carioca (-14,99 per cento), i pomodori (-13,43 per cento), i fagioli mulatinho (-11,48 per cento), le patate inglesi (-11,30 per cento), il fagioli neri (-8,84 per cento) e la frutta (-5,25 per cento). Sono invece aumentati i prezzi di latte a lunga conservazione (2,80 per cento) e la carne (0,64 per cento). La diminuzione dell'inflazione è stata confermata ieri, 25 giugno, anche dalla Banca centrale. (segue) (Brb)