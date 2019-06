Brasile: Ibge, inflazione cala dello 0,66 per cento a giugno e si avvicina all'obiettivo fissato dal governo (3)

- La stima basata sull'Indice dei prezzi nazionali al consumo (Ipca), secondo quanto riportato nel bollettino "Focus" della Bc, è diminuita leggermente passando dal 3,84 per cento stimato lunedì 17 giugno, al 3,82 per cento di questa settimana. All'inizio dell'anno la stima era del 3,80 per cento. Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. L'obiettivo per il 2020 è stato fissato al 4 per cento, sempre con un intervallo di tolleranza di 1,5 punti percentuali. Per il 2020, la previsione per l'Ipca resta al 4 per cento. Anche per il 2021 e il 2022, non ci sono stati cambiamenti: la stima resta al 3,75 per cento. (Brb)