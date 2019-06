Venezuela-Cuba: navi della marina militare russa pattugliano acque territoriali dell'Avana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo pubblicato sul sito delle Nazioni Unite si ricorda quindi che il 17 aprile scorso gli Stati Uniti hanno proibito alla Banca centrale del Venezuela di realizzare transazioni in dollari Usa. Al tempo stesso la Casa Bianca impedirà, a partire da marzo 2020, l'accesso alle rimesse personale e alle carte di credito degli Usa. "È difficile immaginare che, secondo quanto dice il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, queste misure possano 'aiutare il popolo venezuelano' dal momento che distruggeranno l'economia e non permetteranno che i venezuelani possano inviare denaro al loro paese", ha puntualizzato Jaizary. Secondo quanto reso noto dal rapporto di giugno dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), la produzione di petrolio in Venezuela è diminuita di 35 mila barili al giorno a maggio rispetto al mese precedente, attestandosi sui 741 mila barili al giorno. Il petrolio rappresenta la principale fonte di introito per la casse dello stato venezuelano ed è stato tra i settori maggiormente colpiti dalle sanzioni internazionali contro il governo di Nicolas Maduro. (segue) (Brb)