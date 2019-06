Aerospazio: Mitsubishi acquisirà unità jet regionale Bombardier per 550 milioni di dollari

- Mitsubishi Heavy Industries e Bombardier hanno reso noto ieri, 25 giugno, di aver raggiunto un accordo che vedrà l’azienda canadese cedere il programma Canadair Regional Jet (Crj) per un valore di circa 550 milioni di dollari. Mitsubishi Heavy Industries si fa inoltre carico di una passività per circa 200 milioni di dollari. Il contratto prevede che il produttore giapponese si occupi delle attività di manutenzione, supporto, ristrutturazione, marketing e vendita per i jet, compresi servizi e strutture di supporto a Montreal, Toronto, Bridgeport, West Virginia e Tucson, in Arizona. Crj conta circa 1.600 dipendenti in tutto il mondo e il piano Mitsubishi prevede di mantenerli almeno 1.200. (segue) (Res)