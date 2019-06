Brasile: consiglio comunale Rio vota contro l'impeachment del sindaco Crivella (2)

- Dopo aver raccolto tutte le testimonianza ed effettuato le indagini sulla condotta di Crivella la commissione municipale straordinaria ha presentato la relazione finale con la richiesta di impeachment, e relativo allontanamento di Crivella dall'incarico. Per essere allontanato dall'incarico il processo avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio municipale, 34 consiglieri. I consiglieri in larga maggioranza hanno concluso che Crivella non fosse responsabile delle irregolarità commesse e che gli errori sono diretta responsabilità dei dipendenti che hanno gestito il rinnovo dei contratti con le aziende che gestivano pubblicità negli spazi urbani cittadini. (Brb)