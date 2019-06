Brasile: comandante Marina mercantile, "dal mare risorse per 2000 miliardi all'anno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante della Commissione interministeriale per le risorse del mare e comandante della Marina mercantile brasiliana, Rodrigo de Campos Carvalho, ha affermato che la costa e il mare rappresentano una delle principali fonti di ricchezza del paese. "Da solo il mare genera affari per 2.000 miliardi di real (459 miliardi di euro) all'anno", ha dichiarato Carvalho nel corso della sua partecipazione alla prima conferenza ministeriale regionale delle Americhe sulla green economy in programma dal 24 al 26 giugno nella capitale del Ceará, Fortaleza. La costa, dove si concentra la metà della popolazione brasiliana, insieme al mare è un'area da preservare soprattutto per garantire uno sviluppo sostenibile. Secondo Carvalho, l'economia marittima, che rappresenta il 19 per cento del prodotto interno lordo (Pil) brasiliano, include la produzione di petrolio e gas, i 235 porti del paese, il trasporto marittimo, la cantieristica navale, l'estrazione di minerali, turismo, pesca, feste popolari legate al mare e cucina marinara. (segue) (Brb)