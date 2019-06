Brasile: comandante Marina mercantile, "dal mare risorse per 2000 miliardi all'anno" (2)

- La conferenza sulla Green Economy è organizzato dall'Organizzazione mondiale per l'economia verde (Wgeo), dall'ufficio delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud (Unossc) e dall'istituto brasiliani di studi africani (Ibraf), con il sostegno del governo del Ceará e in collaborazione con il segretariato delle Nazioni unite per i cambiamenti climatici (Unfccc), il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) e l'International Solar Alliance (Isa). Carvalho ha sottolineato che il Brasile ha assunto l'impegno alla conferenza sugli oceani dell'Onu nel 2017 per utilizzare le risorse marittime rispettando lo sviluppo sostenibile. Il paese si è impegnato ad attuare, fino al 2030, la pianificazione dello spazio marino, che fornirà una gestione attiva nello spazio marittimo e il supporto delle leggi. "La pianificazione è finalizzata a garantire la sovranità, l'uso condiviso e sostenibile dell'ambiente marino e la certezza giuridica per gli investitori internazionali di realizzare uno sviluppo sostenibile", ha affermato. Ha aggiunto che la commissione interministeriale è impegnata nella lotta contro l'inquinamento marittimo attraverso il piano nazionale per combattere i rifiuti marini e che, alla fine dello scorso anno, il governo ha creato le aree di protezione ambientale di Trinidad e San Pietro e San Paolo, che hanno aumentato del 23 per cento l'area marittima brasiliana protetta. (Brb)