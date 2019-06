Usa: "Nyt", società tecnologiche aggirano divieto Trump e continuano a vendere a Huawei

- Alcuni tra i maggiori produttori di chip degli Stati Uniti hanno continuato a vendere milioni di dollari di prodotti a Huawei nonostante l'amministrazione Trump abbia emanato un divieto per la vendita di particolari tipi di tecnologia e informazioni al colosso delle telecomunicazioni cinese. Lo riferisce il quotidiano statunitense “New York Times”, che cita quattro persone a conoscenza della questione. Da quando lo scorso maggio il dipartimento del Commercio ha emanato il divieto, aziende statunitensi tra cui Intel e Micron hanno trovato comunque il modo di vendere tecnologia a Huawei, hanno detto le fonti al “Nyt”. I prodotti realizzati da aziende Usa all'estero non sono sempre considerati di produzione statunitense e i fornitori ne approfittano. Le società statunitensi possono vendere la tecnologia che supporta gli attuali prodotti Huawei fino a metà agosto ma un divieto per i componenti de futuri prodotti Huawei è già in atto. (segue) (Was)