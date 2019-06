Usa: "Nyt", società tecnologiche aggirano divieto Trump e continuano a vendere a Huawei (2)

- Il ceo di Micron, Sanjay Mehrotra, ha confermato che la società, con sede in Idaho, ha iniziato a inviare nuovamente ordini a Huawei nelle ultime due settimane, mentre Intel ha rifiutato di commentare. Le società – scrive il “Nyt” - hanno sospeso per un certo periodo tutte le vendite a Huawei fino a quando i loro avvocati non hanno verificato la possibilità di effettuare delle vendite se i prodotti non sono considerati di produzione Usa. L'amministrazione Trump, a conoscenza delle vendite, sarebbe divisa su come reagire. Micron è il principale produttore di chip di memoria per computer degli Stati Uniti, mentre Intel è il più grande produttore di chip semiconduttori del paese. (Was)