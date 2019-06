Kosovo: premier Haradinaj riceve delegazione tedesca, focus su sviluppi nei Balcani

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha ricevuto oggi a Pristina una delegazione tedesca guidata dal vicepresidente del Parlamento europeo Rainer Wieland. Le due parti hanno discusso dei recenti sviluppi politici in Kosovo e nella regione, nonché della possibilità di aumentare la cooperazione tra Pristina e Berlino. Haradinaj ha informato la delegazione tedesca sulle priorità del governo, con particolare attenzione allo sviluppo economico e all'apertura di nuovi posti di lavoro, all'adempimento delle riforme in generale nonché a quelle per la liberalizzazione dei visti, al rafforzamento dello stato di diritto e ai processi che il Kosovo sta attualmente attraversando. Le due parti hanno anche discusso della liberalizzazione dei visti, del percorso euroatlantico del Kosovo, e della necessità di rafforzare la statualità del paese a livello internazionale e la portata di un accordo finale legalmente vincolante tra Kosovo e la Serbia che si traduce con il riconoscimento reciproco e che contribuirebbe alla stabilità regionale e alla prospettiva aperta di integrazione europea per Kosovo e Serbia. (segue) (Kop)