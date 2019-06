Kosovo: ex presidente Jahjaga domani a Roma per colloqui su crimini violenza sessuale durante guerra

- L’ex presidente kosovara, Atifete Jahjaga, guiderà domani a Roma una delegazione del Parlamento di Pristina per condurre dei colloqui con la Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, guidata da Marta Grande, e con la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. I colloqui si concentreranno sui crimini di violenza sessuale perpetrati durante la guerra in Kosovo, come riferito dall’ambasciata kosovara in Italia. La delegazione parlamentare di Pristina comprenderà anche un esponente della maggioranza e uno dell’opposizione, rispettivamente Mexhide Mjaku Topalli e Saranda Bogujevci, oltre ad una donna kosovara sopravvissuta a violenza sessuale, Vasfije Krasniqi.(Res)