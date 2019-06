Brasile: Bolsonaro revoca decreti sull'acquisto, possesso e porto d'armi e propone una legge (3)

- Lo scorso 15 gennaio il presidente aveva firmato il decreto che modifica in senso meno restrittivo lo statuto del disarmo, facilitando per i cittadini l'acquisto e il possesso di armi da fuoco. Il provvedimento aveva reso più semplice per i cittadini l'acquisto e la detenzione di un'arma in casa o presso il proprio posto di lavoro. Il decreto stabiliva nuovi criteri per motivare la "effettiva necessità" di possedere l'arma. Tra questi, la residenza in un'area pericolosa del paese. Il decreto, inoltre, recitava che a stabilire di avere necessità dell'arma saranno gli stessi cittadini e non più la polizia come in precedenza. Restano validi gli altri requisiti necessari per ottenere il possesso di armi: avere più di 25 anni, non avere precedenti penali, avere una dimostrata abilità all'uso dell'arma e superare un test psicologico. Considerato come una delle più importanti promesse fatte dal presidente in campagna elettorale, il decreto elaborato dal ministro della Giustizia, Sergio Moro, era in discussione fin dai primi giorni del governo. (segue) (Abu)