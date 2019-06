Brasile: presidente Bc "necessario ridurre tassi interessi sul credito"

- Il presidente della Banca centrale (Bc) brasiliana, Roberto Campos Neto, ha dichiarato che sono necessarie misure specifiche per ridurre i tassi di interesse sul credito ai privati. Campos Neto ha ricordato infatti che la differenza tra il tasso di interesse applicato dalla Bc alle banche e quello applicato dalle banche ai clienti è sproporzionato. "Il tasso di interesse della Bc (Selic) è diminuito drasticamente, ma gli il tasso offerto dalle banche a chi chiede un prestito non sono diminuiti proporzionalmente. Questo genera una frustrazione nella società che vede diminuire il tasso di interesse ma non vede maggiore facilità o tassi migliori per sé. Penso che abbiamo raggiunto diversi obiettivi centrali nell'agenda della Bc, ma dobbiamo ancora continuare a lavorare in questa direzione", ha detto Campos Neto partecipando questa mattina a un evento sponsorizzato dall'Organizzazione delle cooperative brasiliane (Ocb). (Brb)