Usa: Stephanie Grisham nominata nuova portavoce della Casa Bianca

- Il capo della comunicazione della first lady Melania Trump, Stephanie Grisham, è stata nominata portavoce della Casa Bianca in sostituzione di Sarah Sanders, che lascerà l'incarico a fine giugno. Grisham sarà il terzo portavoce della Casa Bianca sotto il presidente Donald Trump, dopo Sanders e Sean Spicer, che ha ricoperto l'incarico per una parte del 2017. Trump ha detto oggi, 25 giugno, ai giornalisti alla Casa Bianca di aver offerto l'incarico a Grisham, lodandola come "talentuosa" e aggiungendo che "la first lady la ama". Grisham si recherà in Giappone e in Corea del Sud con il presidente in occasione del summit del G20 con i leader mondiali. L'ultimo giorno di Sanders alla Casa Bianca sarà venerdì. (segue) (Was)