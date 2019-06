Usa: Trump conferisce Medaglia d'onore a David Bellavia, primo veterano in vita a ricevere onorificenza (2)

- La seconda battaglia di Falluja, chiamata in codice Operazione Phantom Fury (Furia fantasma), fu la più sanguinosa battaglia della guerra in Iraq. Le forze della coalizione entrarono nella città nel novembre 2004 per soffocare una insurrezione di milizie irachene. Circa 100 soldati statunitensi persero la vita durante la battaglia che durò un mese e mezzo. Bellavia stava sgomberando un blocco di case quando il suo plotone fu bloccato dal fuoco nemico. Il soldato entrò nell'edificio dove la sua squadra era intrappolata e aprì fuoco di copertura in modo che lui e i suoi commilitoni potessero uscire in sicurezza. “Dopodiché, il sergente maggiore Bellavia rientrò in casa, armato di un M16, e assalì gli insorti che lanciavano granate”, si legge in una nota della Casa Bianca. (Was)