Venezuela-Cuba: navi della marina militare russa pattugliano acque territoriali dell'Avana

- Il governo russo ha schierato le navi della Flotta del Nord della propria marina militare a largo dell'isola di Cuba, in un'operazione di pattugliamento della costa cubana disposta alcuni giorni fa. Le navi, capitanate dalla fregata Gorshkov, sono arrivate martedì sera al largo della capitale l'Avana ufficialmente per una visita di cortesia. Gli ufficiali russi faranno infatti visita alle autorità cubane. Insieme alla fregata sono entrate in porto la nave logistica Elbrus e il rimorchiatore Nikolai Chiker. Le navi russe sono partite per il viaggio a lungo termine da Severomorsk lo scorso 26 febbraio. Dall'inizio del viaggio hanno già percorso circa 28.000 miglia nautiche. Durante il viaggio le navi hanno fatto scalo nei porti di Gibuti e Colombo, e poi nel porto cinese di Qingdao per partecipare alle celebrazioni del settantesimo anniversario dell'Esercito popolare di liberazione della Cina. La scorsa settimana, il distaccamento è passato attraverso il Canale di Panama per raggiungere poi il Mar dei Caraibi. (segue) (Brb)