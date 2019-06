Venezuela-Cuba: navi della marina militare russa pattugliano acque territoriali dell'Avana (3)

- Lo scorso maggio gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a due compagnie di spedizione e a due petroliere che commerciano con il Venezuela. Si tratta delle società Monsoon Navigation Corporation e Serenity Maritime Limited, di base rispettivamente nelle isole Marshall e Liberia, e delle petroliere Leon Dias e Ocean Elegance, entrambe battenti bandiera panamense. Le sanzioni si aggiungono alla lunga lista di misure adottate dall'amministrazione Usa per fare pressione sul governo di Nicolas Maduro. Tali misure, ha denunciato il relatore delle Nazioni Unite sull'impatto delle sanzioni unilaterali sui diritti umani, Idriss Jazairy, rischiano di accentuare le emergenze umanitarie nei paesi interessati. "I codici di comportamento delle relazioni internazionali non hanno mai accettato i cambi di governo attraverso misure economiche che provocano la negazione dei diritti umani e possono arrivare a causare fame nella popolazione", ha avvertito Jazairy nella giornata di lunedì 6 maggio. Secondo il relatore, "le preoccupazioni reali e le differenze politiche tra governi non dovrebbero mai essere risolte provocando disastri economici e umanitari, trasformando la popolazione in ostaggio della situazione". (segue) (Brb)