Brasile: consiglio comunale Rio vota contro l'impeachment del sindaco Crivella

- Il consiglio comunale di Rio de Janeiro, con tredici voti a favore e 35 contro, ha archiviato il processo di impeachment a carico del sindaco di Rio, Marcello Crivella. I consiglieri in seduta plenaria hanno espresso parere non favorevole alla relazione finale presentata in aula dalla commissione municipale straordinaria, nella quale venivano esposte le accuse ai danni del sindaco. In virtù della decisione adottata, il sindaco rimarrà ai suo posto. Crivella era accusato di aver commesso irregolarità nell'affidamento di contratti pubblicitari nelle fermate di autobus e sulle strade della città. Le irregolarità secondo l'accusa avrebbero causato un pregiudizio economico alle casse del municipio di oltre 8 milioni di real (1,8 milioni di euro). Il procedimento a carico di Crivella era iniziato lo scorso 26 aprile quando la commissione municipale straordinaria costituita per valutare la sussistenza delle prove per l'impeachment del sindaco della città aveva dato il via libera per la prosecuzione del lungo procedimento necessario per la messa in stato di accusa del primo cittadino carioca. (segue) (Brb)