I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: Parlamento approva relazione su violazioni diritto in espulsione cittadini turchi - Il Parlamento del Kosovo ha adottato nella serata di ieri, in una sessione straordinaria, la relazione della commissione d’inchiesta su l'espulsione di sei cittadini turchi dal paese nel marzo 2018. Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, nelle conclusioni del rapporto si evidenziano violazioni della legge nel procedimento di espulsione. Nonostante le critiche dei parlamentari del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e del gruppo parlamentare 6+, la relazione è stata approvata con 59 voti favorevoli, due contrari e quattro astensioni. L'arresto e l'estradizione dei cittadini turchi, che in Kosovo dirigevano alcuni istituti scolastici, ha sollevato un dibattito politico con scambi di accuse tra Pristina e Ankara. (segue) (Res)