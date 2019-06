Kosovo: Parlamento si riunirà lunedì in seduta straordinaria per discutere richieste Valle Presevo

- Il Parlamento del Kosovo discuterà in una sessione straordinaria lunedì primo luglio per discutere le richieste dei rappresentanti della Valle di Presevo e presentare una risoluzione per aiutare la popolazione. Lo riferisce l’emittente “Rtk”. La decisione è stata presa dalla commissione parlamentare per l'educazione durante la riunione con i membri della commissione per la pubblica amministrazione dopo la loro visita nella Valle di Presevo. I parlamentari hanno detto di aver ricevuto molte richieste dai rappresentanti della Valle di Presevo, compresa l'unificazione con il Kosovo, sollevando la questione nel dialogo tra Pristina e Belgrado e aiutando con progetti per la popolazione. (segue) (Kop)