Quirinale: Consiglio supremo difesa, la pace in Libia priorità per Italia (3)

- La nota del Quirinale sottolinea poi che "nel ventennale dell’intervento in Kosovo, l’Italia rimane fortemente impegnata per consolidare la stabilità della penisola Balcanica e per sviluppare, con l’Unione europea, il processo di integrazione comunitaria. Il Consiglio ha analizzato le iniziative in corso nella Nato e le prospettive della politica di sicurezza e difesa europea. L’Alleanza atlantica, l’Unione europea e le Nazioni Unite - continua la nota - rappresentano i nostri riferimenti in materia di sicurezza e difesa. L’Italia deve continuare ad operare nel loro ambito in maniera convinta ed efficace". Il Consiglio ha infine "approfondito lo stato del processo di ammodernamento del comparto Difesa e ha condiviso gli sforzi in atto volti alla costante valorizzazione del personale, nonché la necessità di procedere con una visione strategica a forte connotazione interforze, che consenta di razionalizzare le strutture, evitare le duplicazioni, qualificando così le risorse disponibili. I programmi di investimento devono essere caratterizzati da decisioni coerenti nel tempo, ampiamente condivise con i Paesi alleati e con il comparto industriale e aderenti al ruolo dell’Italia nel contesto internazionale". (Com)