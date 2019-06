Disabilità: M5s, riapertura tavolo non autosufficienza grande passo

- I deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Lavoro e Affari sociali alla Camera scrivono, in una nota, che "non possiamo che esprimere profonda soddisfazione per l’attenzione che questo governo riserva al tema dei diritti delle persone con disabilità. Grazie all’input del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, il tavolo di confronto sulla non autosufficienza è stato riattivato per dare seguito al primo piano e avviare una nuova fase di discussione e confronto. Ricordiamo", proseguono i parlamentari pentastellati, "che nella legge di Bilancio del 2019 sono stati stanziati 573,2 milioni di euro per il fondo per le non autosufficienze, la dotazione più alta da quando è istituito. Ora, i lavori del tavolo sono ripresi sotto la guida del sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla disabilità, Vincenzo Zoccano. Nel corso dell’incontro è stato illustrato alle associazioni, alle parti sociali intervenute, ai rappresentanti di Regioni e comuni e al rappresentante del ministero della Salute un'ipotesi di piano per la creazione dei livelli essenziali delle prestazioni su scala nazionale. Un passo importante", concludono gli esponenti del M5s, "che conferma la volontà di rendere omogenea l’offerta dei servizi su tutto il territorio". (Com)