Olimpiadi: Sala, ma quale cemento? Di Maio non sa di che parla, 5 stelle chiacchierano e basta

- "Anche oggi il ministro Di Maio diceva che Olimpiadi e Tav portano il cemento, la cementificazione. Ma quale cemento, Di Maio non sa nemmeno di che cosa parla. Si tratta di portare economia al territorio e di far lavorare gente e, con il ricavato, aiutare chi è in difficoltà. Questi chiacchierano e basta non sono abituati a fare le cose e non sono abituati a gestire la complessità. Su questo sono radicale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la trasmissione "Porta a Porta" in onda stasera su Rai Uno. (Rer)