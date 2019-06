Roma: Raggi, oggi a San Lorenzo per incontrare cittadini e volontari associazione Retake

- "Oggi sono stata nel quartiere San Lorenzo per incontrare cittadini e volontari dell'associazione Retake. Abbiamo parlato del progetto 'Bella Roma', un'iniziativa per riscoprire l'orgoglio civico e rendere più bello un pezzo della nostra città". Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)