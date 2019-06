Tpl Roma: Patuanelli (M5s), Atac salva, passo decisivo per svolta trasporto pubblico

- "La strategia che sta alla base delle privatizzazioni a prezzi di svendita è sempre la stessa: fiaccare il servizio pubblico a suon di tagli, dire ossessivamente che non funziona nulla, e svendere il servizio ai privati possibilmente amici a prezzi stracciati. Se a Roma tutto questo è stato impedito è grazie alla Sindaca Virginia Raggi e alla sua squadra". Così in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli. "Non era facile salvare Atac dal fallimento dopo una gestione che aveva portato la società al collasso, con 1,3 miliardi di debiti. Ci si è riusciti grazie alla ferma convinzione che Roma merita un servizio di trasporto saldamente pubblico, e alla volontà di salvare 11.000 posti di lavoro nella capitale. Ora - aggiunge - si passa alla fase del rilancio, saranno due anni decisivi. A Virginia Raggi e a tutta l'amministrazione capitolina, va il nostro massimo sostegno". (Com)