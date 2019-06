Olimpiadi: Malagò: a Roma c'era pregiudizio assoluto a entrare in dettaglio dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pregiudizio Raggi su Olimpiadi Roma? Non è un discorso riferito alla mia persona, ma c'era un pregiudizio assoluto nell'entrare nel dettaglio del dossier. In queste cose l'interlocutore deve essere un addetto ai lavori, uno specialista. Su questa materia, in virtù di quei problemi che erano stati evidenziati da alcune candidature precedenti, c'era la possibilità di stravolgere il progetto, modificarlo in corso d'opera come accaduto con Milano-Cortina. Ma non c'è mai stata interlocuzione tanto che io non sono mai stato ricevuto. Ho buoni rapporti con il Campidoglio. Invito però a non dire cose che non corrispondono alla realtà". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la trasmissione "Porta a Porta" in onda stasera su Rai Uno. (Rer)