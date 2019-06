Olimpiadi: Giorgetti difende Raggi, dinamiche politiche devono essere inserite nel loro contesto

- "Lega contraria a Olimpiadi 2024 a Roma? Questo non corrisponde al vero. Affinché queste candidature vadano avanti serve una squadra: con il governo, con le città candidate. Situazioni che fanno sì che si arrivi in buca. In quel momento c'era un nuovo sindaco con un programma elettorale. Raggi era stata eletta promettendo di non farle. Le dinamiche politiche devono essere inserite nel loro contesto non ha senso guardarle ex post". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, durante la trasmissione "Porta a Porta", in onda su Rai Uno. (Rer)