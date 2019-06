Consiglio comunale Milano: Atm, annuale bloccato tre anni e no costi rateizzazione

- Il Consiglio comunale di Milano in serata ha approvato un emendamento congiunto del centrodestra, che contiene due dei quattro punti (gli altri sono la gratuità per gli animali da compagnia approvato nel pomeriggio e l’ordine del giorno che impegna la giunta a investire in sicurezza il 10 per cento dei proventi dell’aumento del biglietto, che verrà discusso e votato nella prossima seduta) che erano al centro dell’eventuale accordo, per arrivare più in fretta all’approvazione sulla delibera della riforma tariffaria del trasporto pubblico locale. L’accordo tuttavia non si è stretto e la seduta del Consiglio sta proseguendo con la discussione e il voto degli emendamenti rimasti, circa un centinaio. Le proposte dell’opposizione approvate sono il blocco del prezzo degli abbonamenti annuali (quello ordinario costa 330 euro) per almeno tre anni (richiesto da Forza Italia) e la proposta avanzata dalla Lega di “una forma di rateizzazione che tenda a non comportare costi aggiuntivi per il cittadino per il pagamento delle rate”. Approvati anche gli emendamenti della consigliera del Gruppo Misto ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che estendono le agevolazioni previste per i senior sia sui sui mensili che sugli annuali a tutti i residenti nella Città Metropolitana di Milano. (Rem)