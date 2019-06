Uruguay: fonti stampa, fuga Morabito possibile solo con complicità interne

- Per il governo uruguaiano non ci sono dubbi che la fuga del boss della 'ndrangheta, Rocco Morabito, dal carcere "Central" di Montevideo, domenica notte, è stata possibile grazie alla complicità di alcuni secondini o di membri della polizia. "Qualcuno deve aver passato informazioni da dentro", hanno affermato al quotidiano "El Observador" fonti del ministero dell'Interno che hanno partecipato ad una riunione oggi dei vertici del dicastero. Al centro dei sospetti principalmente i due poliziotti incaricati della custodia di Morabito, che al momento della fuga e nelle sette ore successive non erano dove avrebbero dovuto essere. La cerchia delle eventuali complicità si estende quindi ai sei secondini di turno quella notte nell'intera struttura. Ad assumere la responsabilità oggettiva dell'acccaduto a livello politico, nel frattempo, il direttore delle carceri uruguaiane, Alberto Gadea, che ha presentato le dimissioni nel pomeriggio di oggi (ora locale). (segue) (Abu)