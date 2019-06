Uruguay: fonti stampa, fuga Morabito possibile solo con complicità interne (3)

- Nelle prossime ore, segnala il portale, è previsto invece l'inizio degli interrogatori da parte dell'Interpol. L'investigazione sulla clamorosa fuga di Morabito e degli altri tre evasi viene portata avanti dal pubblico ministero Rodrigo Morosoli. Il magistrato oltre a chiarire la dinamica dell'accaduto dirige anche le ricerche per la cattura degli evasi. Per una questione di competenze non corrisponde a Morosoli indagare invece su eventuali fatti di corruzione dei membri della polizia, investigazione che verrà derivata alla Procura per i delitti economici. Il magistrato dovrà quindi attendere l'esito degli interrogatori dell'Interpol per poi raffrontare le dichiarazioni con le evidenze raccolte. (segue) (Abu)