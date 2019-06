Uruguay: fonti stampa, fuga Morabito possibile solo con complicità interne (4)

- Morabito, condannato in contumacia dalla magistratura italiana a 30 anni di carcere per traffico di droga, era in attesa di essere trasferito nel nostro paese dopo che la giustizia locale aveva concesso l'estradizione lo scorso mese di marzo. Le prime informazioni raccolte dalle autorità indicano che il boss della mafia calabrese è riuscito a fuggire insieme ad altri due detenuti dalla terrazza del carcere ubicato nel pieno centro della capitale. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato nel settembre del 2017 in un hotel di Montevideo dopo 23 anni di latitanza. Morabito si celava dietro la falsa identità di un imprenditore brasiliano di 49 anni, di nome Francisco Cappelletto. (Abu)