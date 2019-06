Afghanistan: visita a sorpresa del segretario Usa Pompeo, "è arrivata l'ora della pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato oggi che "è arrivata l'ora della pace" in Afghanistan e spera che ci sarà un accordo di pace con i talebani entro settembre. In una visita a sorpresa nella capitale Kabul per alcuni colloqui con i funzionari afgani, Pompeo ha detto che sono stati compiuti progressi nel raggiungere un accordo globale sulla guerra che dura da quasi 18 anni e che il vicino Pakistan ha un ruolo importante da svolgere. "Spero che avremo un accordo di pace prima del 1 settembre", ovvero prima delle elezioni presidenziali in Afghanistan, ha detto Pompeo dopo l'incontro con il presidente Ashraf Ghani. La visita di Pompeo in Afghanistan, mentre è in viaggio verso l'India, arriva quando i funzionari degli Stati Uniti e i capi talebani stanno pianificando un settimo round di colloqui in Qatar per porre fine alla guerra. I colloqui di pace dovrebbero concentrarsi sulle richieste dei talebani per il ritiro di 17.000 truppe straniere, la maggior parte statunitensi, e la richiesta del governo Usa di un cessate il fuoco permanente e assicurazioni che il paese non sarà mai più utilizzato come rifugio sicuro per i terroristi che minacciano Washington e i suoi alleati. (Was)